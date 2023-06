Manchester City-Inter, probabili formazioni: c’è Walker, Inzaghi sceglie Dzeko

"Affronteremo un top team, sarà una finale piena di difficoltà - le parole alla vigilia di un prudendo Pep Guardiola -. Sono molto grato per quello che i giocatori hanno fatto fin qui, ma ogni finale è una partita completamente differente. Ci attendono tantissime difficoltà, non è facile superare il sistema difensivo dell'Inter. Dovremo avere un gran ritmo, ma anche essere pazienti, perché più passa il tempo e più può aumentare la tensione".

In campionato, i campioni d'Inghilterra hanno conquistato ottantanove punti, frutto di ventotto vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. Ben novantaquattro le reti siglate in trentotto giornate, trentatré i gol subiti. L' Inter , invece, ha chiuso la stagione al terzo posto della classifica di Serie A a quota settantadue punti. Uno score frutto di ventitré successi, tre pareggi e dodici ko. Settantuno i gol messi a segno, quarantadue le reti incassate.

Al cospetto della squadra allenata da Guardiola, Inzaghi potrà contare sull'intero organico a disposizione, così come lo stesso tecnico spagnolo. Recuperato anche Mkhitaryan, che tuttavia non è al top della condizione dopo il problema muscolare accusato contro il Milan. Ragion per cui, l'ex Roma è destinato alla panchina, con Brozovic possibile titolare in mezzo al campo. In attacco, fra la tentazione Lukaku e la conferma di Dzeko, Inzaghi dovrebbe scegliere di schierare dal primo minuto il bosniaco. Walter o Aké? E' questo il grande dubbio che Guardiola dovrà sciogliere in prossimità della gara. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-2-4-1 e sul 3-5-2.