Man City-Bayern Monaco, Tuchel: “Non guardo risultato, è stato divertente. Muller…”

“Non guardo affatto il risultato. Siamo stati puniti quando stavamo assolutamente meglio. Il primo gol, non ha nemmeno la mezza possibilità di entrare. Puoi provare a prevedere tutto alla fine, sempre in video analisi. Ma una cosa è chiara: puoi anche dire che questo può accadere. Ma se entrano sempre ad ogni attacco, è difficile discutere. Oggi mi sono innamorato della mia squadra.È stato divertente allenare. La squadra è diventata più unita come doveva essere. L'ho trovata davvero buona. Oggi, anche se sembra stupido, è stato davvero divertente. Muller out? Thomas è Thomas, è assolutamente un giocatore di classe mondiale. Non mi aspettavo che accadesse così tanto nel nostro ultimo terzo di campo. Come ha accettato la decisione: cristallina, senza problemi. Ma non perché non giocasse. A molti giocatori manca un po' di forma. Hai bisogno di nuovo di backup. A volte hai bisogno di un tiro deviato, a volte hai bisogno di un tiro in angolo. Al momento non ce l'abbiamo".