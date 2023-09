Braga-Napoli, probabili formazioni: esordio per Natan, Garcia si affida a Politano

Debutto in Champions League per la squadra di Rudi Garcia: gli azzurri scenderanno in campo alle ore 21:00.

Il Napoli fa il suo esordio stagionale in Champions League. Alle ore 21:00, allo Stadio Municipale, gli azzurri affronteranno il Braga in occasione del match valevole per la prima giornata del Girone C. Gruppo che vede protagoniste anche Real Madrid e Union Berlino, che si sfideranno alle ore 18:45 allo Stadio Santiago Bernabeu.

Non un momento particolarmente brillante per la compagine allenata da Rudi Gardia, reduce dal pari di Genova contro la squadra di Alberto Gilardino, preceduto dalla sconfitta interna contro la Lazio. Sette i punti conquistati fin qui dal Napoli, con otto reti all'attivo; cinque i gol subiti. Mentre il Braga è reduce dalla sconfitta in casa della Farense per 3-1. E in classifica la squadra di Artur Jorge è ottava a quota sette punti dopo cinque giornate. Uno score frutto di due vittorie, un pareggio e due ko. Dieci i gol siglati fin qui, altrettanti le reti incassate.