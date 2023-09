Real Madrid-Union Berlino, probabili formazioni: c’è Bellingham, Bonucci in panchina

Per l'occasione, Ancelotti non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Nel dettaglio, salteranno la gara gli indisponibili Thibaut Courtois , Eder Militao , Vinicius Junior , Arda Guler e Dani Carvajal . Urs Fischer , invece, dovrà rinunciare allo squalificato Janik Haberer , oltre agli infortunati Laurenz Dehl , Rani Khedira , Andras Schaefer , Sheraldo Becker e Lucas Tousart . Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-1-2 e sul 3-5-2. Bonucci dovrebbe partire dalla panchina, mentre sarà in campo dal primo minuto Gosens sulla sinistra.

DOVE VEDERE REAL MADRID-UNION BERLINO IN TV

La sfida Real Madrid-Union Berlino sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale numero 204) e Sky Sport (253). La partita sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati, su NOW (la piattaforma on demand di Sky) e su Mediaset Infinity.