Borussia Dortmund-Milan 0-0: Giroud, Pulisc e Chukwueze sprecano. Pari tra Pioli e Terzic

Commento del match tra Borussia Dortmund e Milan, gara in programma alle ore 21.00 valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

Dopo quello contro il Newcastle, ancora uno 0-0 per il Milan nella seconda gara del girone di Champions League. Subito doppia chance per Pobega, il Dortmund risponde con una grande occasione per Malen. Giroud davanti alla porta ha la palla buona, ma spreca. Nella ripresa si divorano il vantaggio anche Pulisic e Chukwueze.