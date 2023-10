Borussia Dortmund-Milan, le formazioni ufficiali: Pulisic da ex, ok Reus. C’è Giroud

Manca sempre meno alla sfida di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Milan. Una partita fondamentale per i rossoneri che, dopo aver trovato slancio in campionato, puntano i primi tre punti della campagna europea. Nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League i rossoneri visiteranno il Borussia Dortmund, che nella prima sfida ha perso in casa del PSG. La sfida tra gli uomini di Terzic e i rossoneri è in programma questa sera alle 21 e si disputerà presso il Signal Iduna Park di Dortmund.