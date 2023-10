Borussia-Milan, probabili formazioni: Reijnders in regia, c’è Pobega a centrocampo

Manca sempre meno alla sfida di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Milan . Una partita fondamentale per i rossoneri che, dopo aver trovato slancio in campionato, puntano i primi tre punti della campagna europea. Nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League i rossoneri visiteranno il Borussia Dortmund , che nella prima sfida ha perso in casa del PSG. La sfida tra gli uomini di Terzic e i rossoneri è in programma questa sera alle 21 e si disputerà presso il Signal Iduna Park di Dortmund.

COME ARRIVA IL MILAN

La squadra di Pioli è in un ottimo momento di forma ed è reduce dalla vittoria in campionato contro la Lazio di Sarri, mentre all'esordio europeo ha ottenuto un pareggio senza reti contro il Newcastle dell'ex Tonali. Centrocampo nuovo per Pioli per la sfida contro il Borussia: out per infortunio Loftus-Cheek, Krunic e Bennacer, giocheranno titolari Musah, Reijnders e Pobega. In difesa assente Kalulu, torna Thiaw dopo aver riposato contro la Lazio.