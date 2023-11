Benfica-Inter, Inzaghi: “Primo tempo molle. Buono il secondo, ho venti titolari”

Termina la sfida tra Benfica e Inter valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League . 4-2 il risultato finale. Al termine della sfida ha parlato Simone Inzaghi . Ecco le dichiarazioni ufficiali rilasciate a Mediaset:

"Avendo sfiorato la vittoria, con quella reazione, mi prendo le cose buone del secondo tempo. Nel primo tempo dovevamo fare di più, compreso me, abbiamo approcciato in maniera molle".

PROMOZIONE PER I NUOVI - "Assolutamente, ho 20 titolari, posso contare su tutti. Era facile cambiarne 4-5 all'intervallo, ma era colpa della squadra non del singolo. Siamo entrati in campo con un altro spirito, col gol di Barella avremmo vinto una gara memorabile".