Bayern Monaco-PSG, Donnarumma: “La Champions è così. Milan ai quarti? Sono contento”

"Purtroppo la Champions è così. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato al massimo le occasioni poi quando fai un errore prendi gol. Delusione immensa, siamo davvero incazzati. Adesso bisogna andare avanti e abbiamo il campionato in cui non dobbiamo mollare niente. Sono orgoglioso di far parte di questo club. Non c'è alcun dubbio circa i miei ripensamenti. Purtroppo la Champions si decide da questi dettagli. Bisogna fare più attenzione e stasera è andata così. Adesso c'è solo da alzare la testa ed andare ai quarti. Milan ai quarti di finale? Ho saputo e sono contento per i miei ex compagni che sono lì. Un bel segnale per il calcio italiano ma stasera per me prevale la delusione e come ho già detto staremo uniti per andare avanti".