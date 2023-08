AEK Atene-Dinamo Zagabria, tragedia in Champions League: rissa e tifoso greco ucciso

Notte di violenza e guerriglia urbana nella periferia di Atene. Questa sera è in programma il terzo turno preliminare di Champions League tra AEK Atene e Dinamo Zagabria allo stadio Agia Sophia, ma la vigilia di questo match è stata funestata da una vera tragedia. Come riporta l'agenzia Ansa, la Polizia greca ha reso noto che nel corso di una rissa tra tifosi ateniesi e ultras della Dinamo Zagabria, un giovane tifoso dell'AEK è stato accoltellato a morte. Oltre alla giovane vittima, il bilancio degli scontri, al momento, parla anche di sei feriti in condizioni piuttosto gravi. I media locali riferiscono che la giovane vittima sarebbe stata trasportata d'urgenza in ospedale, prima del decesso in seguito alla gravità delle ferite riportate.