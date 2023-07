PSG, senti Mbappé: “Voglio vincere la Champions League. Giocare qui non mi aiuta…”

"Sono un competitivo, quando gioco lo faccio per vincere. Se non vinco non sono soddisfatto, con qualsiasi squadra giochi. Voglio vincere la Champions. Ora sono in vacanza, resetto tutto, recupero energie e torno con la fame con cui tutti mi conoscono. Giocare al PSG non mi aiuta. È un club che divide, una squadra che divide. Attrae molto gossip, però non mi dà fastidio perché so quello che sto facendo e come lo sto facendo. Non so cosa manca al PSG per vincere la Champions, non è una domanda che dovete fare a me. Dovete parlare con chi costruisce la squadra, io provo solo a fare il mio lavoro nel miglior modo possibile. Sono cinque anni di fila che sono il capocannoniere, che sono il miglior giocatore, c'è chi dice che posso fare ancora meglio".