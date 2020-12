Calciomercato Lipsia, Nagelsmann punta Khedira: “Sami un top player. Vederlo ai margini del progetto della Juve…”

Julian Negelsmann punta Sami Khedira.

Nonostante alla Juventus sia, di fatto, ormai considerato fuori rosa ma Sami Khedira continua a vantare ammiratori in tutta Europa. Lo testimoniano le parole di Nagelsmann che, intervenuto ai microfoni di “Sky Deutschland”, si è espresso sul centrocampista sbilanciandosi su un suo possibile approdo al Lipsia: “Posso dire che sarebbe ottimo per molti club europei per la sua esperienza e la sua capacità di liderato per aver giocato in squadre importanti come Real Madrid e Juve. E’ brutto vederlo ai margini nella Juve”.



Infine, Nagelsamann, si sofferma sul mercato di gennaio: “Tutti i nomi disponibili per per rinforzare la squadra devono essere analizzati all’interno. E lo faremo”.