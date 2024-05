Venezia, Vanoli: “Palermo qui per l’impresa, daremo il 110%. Ecco cosa servirà”

Le parole del tecnico alla vigilia: "Mi aspetto un assetto più offensivo del Palermo, Mignani sa gestire bene momenti".

"Stiamo tutti bene, abbiamo recuperato velocemente dopo una grande prestazione e, sotto questo punto di vista, l'aspetto morale ed emotivo sicuramente ha aiutato". Così Paolo Vanoli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Palermo, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Penzo". Si ripartirà dall'1-0 conquistato dai lagunari al "Barbera"."Sappiamo che dovremo essere bravi ed umili ad entrare in campo con la voglia di vincere, non siamo mai stati una squadra con le qualità per difendere e mantenere un risultato quindi, con la spinta del nostro pubblico, dobbiamo fare una grande prova per superare una squadra forte", ha proseguito il tecnico del Venezia.

"Anche il loro allenatore ha detto che verranno qua a fare un impresa, la concentrazione che la mia squadra ha avuto a Palermo dovrà raddoppiare per la gara di domani. Se siamo concentrati, umili e lavoriamo da squadra vera siamo forti altrimenti potrebbero esserci degli sbandamenti. Sappiamo che c’è in palio tanto, è un’opportunità per avvicinarci al nostro sogno ma voglio una squadra che non pensi al risultato dell’andata. Nei playoff c’è andata e ritorno e le due gare sono completamente diverse, la prima era da non sbagliare a livello mentale e di organizzazione di gioco davanti ad un pubblico da record e contro una squadra che veniva da un periodo positivo. E’ stata fatta una grande partita e ho fatto i complimenti ai ragazzi ma gli ho anche ricordato che bisogna stare attenti, forse loro che non hanno niente da perdere possono avere un piccolo vantaggio".

"Quando andiamo forte siamo una squadra che si esprime al meglio e cercheremo di vincere. Mi aspetto un assetto più offensivo del Palermo rispetto a lunedì, il loro allenatore ha già vissuto i Playoff e sa gestire bene momenti come questo, a maggior ragione dovremo tenere le antenne dritte. Sono convinto che tutti i miei giocatori, anche chi entrerà a gara in corso, daranno il 110%. Ai Playoff tutti ripartono da zero, i punti di vantaggio accumulati in campionato non contano e si incontrano delle squadre con rose importanti, può bastare un attimo per incanalare una partita in un certo modo. Sarà fantastico avere il sostegno del nostro pubblico, quando entri in uno stadio che ti acclama e applaude bisogna rimanere equilibrati e gestire l’emozione, che rappresenta una grande forza", ha concluso Vanoli.