Venezia, ufficiale il primo colpo: ecco Idzes, centrale olandese classe 2000

Primo rinforzo per il Venezia in vista del prossimo campionato di Serie B 2023/2024. Questa mattina l'ufficialità: Jay Idzes ha firmato il contratto che lo legherà al club veneto per i prossimi quattro anni, fino al 30 giugno 2027. Il giovane difensore classe 2000, svincolato dopo l'esperienza al Go Ahead Eagles, ha segnato tre gol, realizzando 5 assist, in 93 presenze tra la seconda divisione, la massima serie olandese Eredivisie e la coppa nazionale olandese, la KNVB Beker. Di seguito, il comunicato diramato dal club sul proprio sito di riferimento.