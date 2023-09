Venezia-Spezia, Vanoli: “Pohjanpalo top, Tessmann c’è. Loro candidati alla vittoria”

“Cosa manca loro? I risultati, perché nei numeri la squadra c’è. Lo Spezia ha una rosa completa, è candidata per vincere questo campionato, ha giovani interessanti. Gli altri rimasti sono giocatori che se si mettono in testa di capire la categoria sono giocatori importanti, hanno reintegrato Verde, ci sono Nikolau, Esposito, Ekdal… in più c’è un tecnico preparato. In questa fase siamo concentrati su noi stessi per capire dove possiamo arrivare, io ho una paura e l’ho detto ai ragazzi, ovvero la prima partita dopo la sosta, se sbagliamo l’approccio sono le partite più difficili da riprendere. Tanti via vai, si è parlato d’altro in questi giorni, quindi questo è il primo aspetto, poi affrontiamo una squadra che nei numeri sta bene, noi dobbiamo dimostrare anche questa volta di essere squadra, una squadra che rispecchia l’anima dei nostri tifosi. Penso che i risultati poi siano conseguenza di quanto fatto in settimana.