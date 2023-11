Venezia, quattro gol all’FC Koper in amichevole: Jajalo in campo dopo nove mesi

Ieri pomeriggio, alle ore 15:00, allo stadio Comunale "Giovanni Chiggiato" di Caorle, il Venezia ha affrontato in amichevole l’ FC Koper , formazione che milita nella Prva Liga , il principale campionato sloveno. Quattro le reti rifilate dalla squadra di Paolo Vanoli alla formazione guidata da Safet Hadzic : dopo appena tre minuti, i veneti sono riusciti a passare in vantaggio con la rete di Olivier , al minuto 20 il gol su rigore siglato da Gytkjaer ; nel secondo tempo, i sigilli di Cheryshev e Lella per il definitivo 4-0. Un test che ha visto ritornare in campo per 45' Mato Jajalo , a disposizione dello stesso Vanoli nove mesi dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato la scorsa stagione. Intanto, il tecnico per Bari ha recuperato anche Sverko .

"Per me è stata un’amichevole importantissima contro un avversario che sta facendo bene nel suo campionato. Una gara che ci ha dato la possibilità di mettere minuti nelle gambe, specialmente a chi ha trovato meno spazio fin qui - ha spiegato Vanoli ai microfoni ufficiali del club -. La sosta è importantissima per lavorare sotto l’aspetto fisico, era una partita cercata e voluta contro una squadra che poteva metterci in difficoltà. Un test importante anche per Jajalo che deve ritrovare il ritmo partita. Per noi è un giocatore molto importante e ci servirà nel proseguo del campionato. Siamo una rosa completa nella quale tutti lavorano per conquistarsi il posto. La Serie B come dico sempre è molto pericolosa, ora ci aspetta una trasferta a Bari molto importante, non sarà facile. I tifosi sono importantissimi per noi, ringrazio Caorle che ci ha ospitato per poter disputare questa partita. Sono orgoglioso di essere riuscito a ricucire il rapporto tra club, squadra e tifosi e faccio i complimenti a tutta la gente che ci ha seguito".