Venezia, Pohjanpalo: “Siamo vicini al nostro sogno. Sul futuro vi dico questo”

Parola a Joel Pohjanpalo . L'attaccante del Venezia - ai microfoni di Sky Sport - ha parlato del suo percorso in Italia, del suo futuro e di questo finale di stagione in Serie B , nel quale i lagunari lotteranno per un posto in Serie A . Di seguito, le sue parole:

“Prima di venire qui ho giocato molto tempo in Germania dove la mentalità è diversa rispetto a quella italiana. Poi sono stato un anno in Turchia e anche lì era diverso e il posto dove vivevamo con mia moglie era differente rispetto a Venezia ovviamente. Volevamo un cambiamento, un nuovo capitolo nelle nostre vite e quando c’è stata l’opportunità di venire a Venezia per noi è stato subito chiaro che l’avremmo colta. Dopo la prima stagione in cui abbiamo fatto molto bene e creato un grande connessione con la squadra, il club e la città. È stata una scelta facile per me quella di rinnovare il contratto (fino al 2027 NdR). Sono molto grato al presidente e al direttore sportivo, abbiamo trovato un buon accordo per tutto e ora, sei mesi dopo, ci stiamo avvicinando molto al nostro sogno. Futuro? Speriamo di realizzarlo insieme e poi vedremo quello che accadrà, ma comunque posso dire che è stato un periodo bellissimo qui a Venezia ho vissuto uno dei momenti migliori della mia carriera”