Venezia, Pohjanpalo: “Pronti per playoff se il Como va in A. Può succedere di tutto”

Le parole in conferenza stampa dell'attaccante del Venezia: "Il risultato del Como ci tiene in corsa per la promozione diretta".

Mediagol ⚽️ 6 maggio 2024 (modifica il 6 maggio 2024 | 15:51)

"Sono molto felice per la mia prestazione e per quella della squadra, il risultato del Como ci tiene in corsa per la promozione diretta". Lo ha detto Joel Pohjanpalo al termine della sfida contro la Feralpisalò, andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Penzo". "Il calcio è bello perchè può succedere ogni cosa, ho segnato due gol importanti, anche la Feralpisalò era costretta a vincere quindi la partita a un certo punto è diventata caotica. Ci siamo ritrovati io e Svoboda in campo aperto e lì la logica porta all’assist ma è stato bravo perchè è stato lucido, non era facile", ha proseguito l'attaccante del Venezia, che occupa attualmente il terzo posto, a -2 dal Como secondo.

"La gara era aperta, sapevamo che dopo il pareggio la Feralpi avrebbe dovuto attaccare ancora per vincerla e mancava ancora un po’ di tempo. Abbiamo avuto qualche occasione, è stato bravo Svoboda e l’occasione all’ultimo è stata decisiva. Gytkjaer? Mi trovo bene con lui, facciamo gol e ci aiutiamo a vicenda. Quando giochi con un ragazzo come lui che ti apre spazi diventa facile, avere due davanti che possono fare tanti gol mette in difficoltà diverse squadre. Mi sento bene, anche se non so dire perchè segno così tanto nei gironi di ritorno. Ci siamo assicurati il terzo posto ed era l’obiettivo primario. Poi il calcio è bello perchè è vario, dovremo andare a La Spezia a fare la nostra gara, poi se il Como riuscirà a vincere gli faremo i complimenti e ci faremo trovare pronti per i playoff. Sicuramente a Catanzaro è stato un peccato quanto accaduto, questo è il calcio, ci sono momenti in cui va bene e altri in cui va meno bene".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.