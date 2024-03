Venezia, Pohjanpalo: “Gli applausi del Barbera? Che orgoglio, li ricorderò a lungo”

"Ricordo bene la partita di Palermo dell’anno scorso, era la prima trasferta di Vanoli, segnai io. Oggi (ieri, ndr) ne segno altri due, sono due gol importanti". Lo ha detto Joel Pohjanpalo, come riportato da "TrivenetoGoal" al termine della sfida tra Palermo e Venezia, andata in scena venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". "Gli applausi dei 27mila del Barbera è stato uno dei momenti di cui sono più orgoglioso della mia carriera, credo che me lo ricorderò a lungo. Adesso io e Joronen andremo in Nazionale, sarà una partita da dentro o fuori col Galles. Stasera abbiamo messo in campo una grande prestazione, sappiamo che la strada è ancora lunga, ma noi ci siamo", ha concluso l'attaccante del Venezia, protagonista con una doppietta personale.