Venezia, il ds Antonelli: “Abbiamo 48 giocatori, prima le cessioni. Pohjanpalo…”

"La trattativa per un difensore del campionato olandese è in via di definizione, ma non vi dico il nome: mancano ancora alcuni dettagli e alcuni giocatori devono essere ceduti". Lo ha detto Filippo Antonelli, intervistato ai microfoni del "Corriere del Veneto". "Abbiamo 48 giocatori sotto contratto: dobbiamo dare modo a Vanoli di lavorare con un gruppo di giocatori numericamente giusto, senza eccessi. Adesso vediamo se riusciamo intanto a perfezionare le prime cessioni", ha proseguito il direttore sportivo del Venezia, club in trattativa con il Palermo per il difensore Pietro Ceccaroni.