Venezia, Candela: “Dopo il Palermo amareggiati, la mia sui rosa. Abbiamo un obiettivo”

“Siamo consapevoli della presenza di altre squadre attrezzate, ma al contempo conosciamo il nostro valore, certificato dalla presenza di tanti calciatori giovani contraddistinti da importanti potenzialità, accompagnati da elementi di esperienza che agevolano il miglioramento collettivo. Ci sentiamo forti, siamo una squadra che cerca – come si è visto – di provare a vincere a tutti costi ogni partita. L’ultimo esempio è il match contro il Parma, che abbiamo giocato a viso aperto. Dopo il Palermo eravamo amareggiati ma allo stesso tempo tranquilli, perché reduci da un’ottima partita dove non avevamo assolutamente demeritato. La sconfitta è arrivata per alcuni episodi dove sono stati più cinici loro, ma la prestazione resta. Abbiamo avuto un bel po’ di opportunità, ma questa è la Serie B: il Palermo è una compagine attrezzata per salire, ma l’abbiamo affrontata senza timore, com’è nel nostro stile”, le sue parole.

“Giochiamo un calcio propositivo, come questi dati confermano. La nostra forza è quella di essere in grado di giocare con diversi moduli: impostiamo, ad esempio, a tre oppure a quattro. La varietà è una nostra arma, siamo in grado di fare più cose, tenendo dunque in considerazione la specificità di ogni partita. Nel caso del Parma, abbiamo per l’appunto deciso di aspettarli, complici le loro qualità, ma al tempo stesso restiamo in grado di pressare in avanti. Sono considerazione che variano in relazione all’avversario e, aggiungo, anche in base all’andamento dell’incontro. Saper giocare variegate maniere è, a mio avviso, un nostro punto di forza. Questa è la parte più difficile, perché come dice spesso il nostro allenatore è più semplice arrivare in cima che restarci, fattispecie che sta a noi meritare. Il segreto è il lavoro quotidiano, evitando di mollare. Bisogna impegnarsi giorno dopo giorno, la Serie B è un campionato difficile. L’obiettivo è fare più punti possibili fino a febbraio-marzo, quando inizierà un altro campionato: arrivati a quel punto vedremo dove saremo”, ha concluso.