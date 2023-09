Venezia, Andersen: “Siamo ambiziosi, vogliamo arrivare più in alto possibile”

"Il pareggio con il Cittadella? Non sono soddisfatto della mia prestazione, speravo di fare meglio, anche perché il mio obiettivo è quello di conquistare la fiducia di Vanoli". Così Magnus Andersen , intervistato ai microfoni del "Corriere del Veneto". Diversi i temi trattati dal centrocampista del Venezia dopo il pareggio a reti bianche ottenuto contro il Cittadella : dalle prestazioni offerte fin qui in campionato, agli obiettivi della squadra di Paolo Vanoli .

"Il nostro allenatore è una persona schietta e diretta, ti dice in faccia quello che pensi: se giochi bene ti fa i complimenti, se non gli piace quello che vede te lo fa capire chiaramente. Questo per me è un grosso stimolo di crescita: quando arrivai sapevo che non sarebbe stato facile imporsi in Italia e che la serie B è un campionato molto complicato", le sue parole.