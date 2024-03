Palermo-Venezia, i convocati di Paolo Vanoli: c’è l’ex Jajalo, out Dembélé

Ecco i ventitré calciatori del Venezia convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la sfida in programma al "Barbera".

Sono ventitré i giocatori convocati dal tecnico Paolo Vanoli per la sfida contro il Palermo, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie B, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Per l'occasione, l'allenatore del Venezia potrà contare sull'intero organico a disposizione o quasi. Salterà il match, infatti, il solo Ali Dembélé.