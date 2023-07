Ternana, Leone: “Addio Andreazzoli frutto di cambio strategia. Cessione a Ferrero…”

"Capisco che i tifosi vivano male questo momento. Ma io credo che sia normale. La società sta cambiando proprietà, c’è una due diligence in corso e questi sono sempre momenti delicati. Vi assicuro però che si sta lavorando per l’interesse della squadra: lo stiamo facendo tutti i giorni per farci trovare pronti. Avremmo - a prescindere - voluto cambiare perché comunque il grosso del gruppo che veniva della C aveva dato tanto e aveva dato tutto. Noi siamo pronti, per qualsiasi evenienza, qualsiasi cosa succeda. Capisco che queste sono solo parole: presto arriveranno i fatti. Ci vuole un po’ di pazienza, anche se mi rendo conto che è difficile chiederla, come la fiducia. La fiducia si dà, non si chiede. La pazienza pure. Io sono convinto che quando arriveranno i fatti, si cambierà il punto di vista. E’ tutto molto più semplice di quanto si creda. Quando Andreazzoli è stato richiamato c’era Bandecchi e un certo tipo di discorso che era stato affrontato insieme. Ora sta per cambiare la proprietà e quindi sono cambiati - ovviamente - dei riferimenti, sono cambiate alcune strategie. Ferrero? Io della trattativa di cessione so veramente poco. E’ pure in corso. A me non risulta sia l’acquirente, ma dovete chiedere a Bandecchi non a me"