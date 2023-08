Ternana, Guida: “Mercato? Siamo in ritardo ma Capozucca sta lavorando. Ferrero…”

Nuova proprietà per la Ternana : è terminata l'era di Stefano Bandecchi - e Unicusano - ed è iniziata quella di Nicola Guida . L'imprenditore ha rilevato il club circa dieci giorni fa, adesso tocca alla dirigenza lavorare alacremente per preparare il prossimo campionato di Serie B . Il mercato in entrata, vista anche la questione legata al passaggio delle quote, non è ancora praticamente partito. Il patron degli umbri ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un incontro in Questura. Tra gli argomenti toccati ci sono lo stadio, il mercato e il rapporto con Massimo Ferrero :

"Stadio? Certo il Liberati non è nuovissimo ma è bello se pensiamo ad altre squadre di Serie B costrette a giocare su campi neutri perché non hanno lo stadio nella loro città. Siamo avvantaggiati rispetto ad altre concorrenti. Mercato? Se ne sta occupando il direttore sportivo Capozucca che è entrato pochi giorni fa e sta lavorando alacremente sia in entrata che in uscita. Chiaro che siamo in ritardo, abiamo fatto il closing una settimana fa e la stagione era già partita. Io sono fiducioso, metteremo insieme una bella squadra o comunque una squadra che possa lottare per un campionato dignitoso. La Ternana ha una tifoseria importante e i nostri giocatori devono meritare il loro rispetto. Non parlerei però di trovare squadre messe peggio, non è il momento di dire quattro peggio, otto peggio o dieci. Ferrero? Non fa parte della squadra Ternana anche per un conflitto d’interessi essendo lui ancora socio della Sampdoria. Niente di personale, ma non è nella compagine che gestisce la Ternana"