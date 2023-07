Ternana, che rivoluzione! Lucarelli 3.0 e Faggiano come nuovo ds. La situazione

Il pugliese classe 1978 è certamente tra i dirigenti che maggiormente si è distinto negli ultimi anni per doti carismatiche, capacità organizzative e competenze specifiche sul piano professionale. Ottimi i suoi lavori tra Trapani, Siena e Bari. La parentesi breve e tormentata di Palermo, vede Faggiano alle prese con un compito assai arduo: conferire una logica tecnica e dirigenziale al caos gestionale che prelude al tramonto dell'era Maurizio Zamparini. La favola con il Parma scritta dall'ex direttore sportivo del Palermo è cadenzata dal doppio salto dalla Lega Pro alla massima serie, impreziosita da una gestione tecnica ed economica virtuosa. Poi le esperienze difficili nelle due sponde di Genova hanno fatto si che il suo appeal nazionale calasse in modo importante. Chissà che un ritorno in cadetteria possa permettergli di rilanciarsi, magari proprio da Terni. Seguiranno aggiornamenti.