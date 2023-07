Ternana, Capozucca: “Cercheremo di mantenere la categoria. Non raccontiamo bugie”

"Ci tenevo a venire, non è stato facile - si legge su ternananews.it -. C’erano anche altre persone che concorrevano e ambivano a questa poltrona. La prima cosa che ho detto al presidente, per quel poco che ricordo, il pubblico ternano è abbastanza caloroso. Quello che non possiamo fare è raccontare bugie, non possiamo promettere quello che non siamo in grado di mantenere. Cercheremo di mantenere la categoria, riducendo i costi e facendo giocare giovani insieme a qualche esperto. L’obiettivo è di costruire una Ternana nuova in un paio di anni. Pettinari? Penso che non gradisca lui restare a Terni. Siccome quest'anno c’è da fare la guerra, chi rimane deve avere la voglia di lottare”.