Calciomercato Ternana, ecco il colpo: alla corte di Lucarelli arriva Thiago Casasola

Volto nuovo in attacco per la Ternana: dopo l'esperienza Perugia, arriva Thiago Casasola alla corte di Lucarelli

Ecco il primo colpo da Serie B della Ternana firmato dal direttore sportivo Capozucca : tesserato lo svincolato Thiago Casasola . Rinforzo d'esperienza per la Ternana di Cristiano Lucarelli , l'argentino arriva dall'annata con il Perugia , trentacinque presenze e nove reti.

Duttile centrocampista o all'occorrenza laterale basso, classe 1995, Casasola ha militato per diverse stagioni in Serie B con le maglie di Salernitana, Como, Cremonese e Frosinone. Con i campani ha conquistato anche la promozione in Serie A. Ecco il comunicato del club umbro: