Valente verso Sudtirol-Palermo: “Vogliamo finire bene, spero in uno stadio pieno”

"È stata una stagione difficile, adesso abbiamo l’obiettivo di finire bene in casa e spero di vedere uno stadio pieno. Sono sicuro che i nostri tifosi ci accontenteranno". Lo ha detto Federico Valente al termine della sfida contro il Pisa , andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Arena Garibaldi". Il tecnico del Sudtirol , ultimo avversario in campionato del Palermo , ha analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra contro gli uomini di Alberto Aquilani . Ma non solo...

"Prendere gol in quel modo fa male, devo dire però che la squadra ha dimostrato grande morale perché non era facile recuperare e rimontare. Chiaro che abbiamo il rimorso anche in ottica playoff, c’è rammarico perché avremmo potuto portare a casa un risultato importante. Il Pisa è forte a far girare palla, abbiamo cercato di anticipare i passaggi. Nel secondo tempo abbiamo avuto una gran voglia di fare bene. Kurtic era già insicuro ieri, ha provato a mettercela tutta ma non ce l’ha fatta. Sono contento però per la prestazione di Peeters. Futuro? Parlo ogni giorno con la società ma sono sicuro che ci troveremo d’accordo", ha concluso Valente.