Sudtirol: Tait e Scaglia saltano la gara col Palermo. Il report medico

Stagione finita per i due leader della squadra guidata da mister Valente: i dettagli relativi a due infortuni.

Prosegue la marcia di avvicinamento del Sudtirol alla sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Druso". Chi salterà l'ultima gara della regular season di Serie B sono Fabian Tait e Filippo Scaglia. Come informa il club altoatesino, i due leader della squadra guidata da mister Valente non saranno convocati, costretti ai box. Tait, nel dettaglio, ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio destro con contusione ossea. Mentre Scaglia ha riportato un risentimento muscolare a livello del retto femorale sinistro.