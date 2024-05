Sudtirol-Palermo, Valente: “In campo con tensione ed energia giusta. Kurtic out”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Sudtirol alla vigilia del match: "Desideriamo fare una bella partita contro il Palermo".

Mediagol ⚽️ 9 maggio - 13:34

"La squadra si sta preparando per l’ultima partita, che arriva dopo due settimane particolarmente intense ed impegnative, anche con i viaggi. E’ chiaro che per congedarci nel migliore dei modi". Lo ha detto Federico Valente, intervenuto in sede di conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Druso". "Agli indisponibili Tait e Scaglia si aggiungono El Kaouakibi e Kurtic", ha proseguito il tecnico del Sudtirol.

"Turnover? Queste assenze inducono ad individuare delle soluzioni da definire dopo l'allenamento di oggi e la rifinitura di domattina. Giocherà chi è fresco e ha gamba. Siamo chiamati a dare il massimo in quest'ultima partita perché abbiamo l'obbligo di finire al meglio questa stagione. Non so ancora chi giocherà. Era la salvezza l'obiettivo principale, sono contento. Servirà attenzione e scioltezza. Scenderemo in campo con tensione ed energia giuste, senza pressioni forti, quindi con la possibilità di giocarci al meglio le nostre carte contro un Palermo che cercherà a sua volta di vincere la partita per mantenere la posizioni in classifica in ottica playoff", le sue parole.

"Vogliamo fare una bella partita davanti il nostro pubblico, che lo merita: deve essere una festa. Potrei cambiare qualcosa in mezzo al campo o dietro, giocheremo a tre. Non so dire ancora la scelta finale, voglio guardare l'ultimo allenamento. Sceglierò chi ha più energia. Chi ha visto la partita di Pisa ho dovuto fare quattro cambi, automatismi calci piazzati contro o a favore non sono sempre così facili. Difendere nelle palle inattive ogni secondo devi essere pronto ed attivo. E' mancata un pizzico di concentrazione", ha concluso Valente.

