SudTirol, Bravo: “Rinnovo Masiello? Andrea è un pilastro da cui riprogrammare”

Le dichiarazioni di Paolo Bravo, direttore sportivo del SudTirol

⚽️

Stagione da incorniciare finora per il neopromosso SudTirol. Quarantasette punti e quarto posto, alle spalle di squadre blasonate come Bari e Genoa, pronto ad agganciarle da un momento all'altre. Il progetto avviato dalla dirigenza altoatesina è risultato, finora, più che vincente anche in cadetteria. Proprio nella giornata di oggi, il club ha rinnovato il contrato di Andrea Masiello, difensore centrale ex Atalanta e Bari, pilastro della difesa di Pierpaolo Bisoli.

"Personalmente, dal primo giorno che sono arrivato ho cercato di mettere la mia esperienza al servizio del collettivo mettendomi a completa disposizione di tutti i miei compagni. E’ importante anche il lavoro nello spogliatoio. Il nostro è un gruppo formato da ragazzi umili, seri e motivati ed è stato facile oltre che importante capire le esigenze di ognuno. Essere uno dei più grandi un questo contesto mi responsabilizza e, allo stesso tempo mi conferisce energia e da trasferire ai compagni in un campionato difficile come questo". Così il difensore 37enne, intervenuto in conferenza stampa nel giorno del suo prolungamento di contratto.

A margine della conferenza, anche il direttore sportivo del SudTirol, Paolo Bravo, ha rilasciato alcune dichiarazioni:"Andrea è un giocatore che probabilmente ha fatto fare una svolta mentale e calcistica a questa squadra. Di questo era giusto riconoscere, come è stato per Odogwu. Il bagaglio di Masiello non ha bisogno di essere ribadito, vanta partite di Champions League, annate in Serie A e per noi rappresenta uno zoccolo duro da cui ricominciare a riprogrammare l’FC Südtirol del futuro. Siamo quindi contentissimi di avere ancora Masiello tra di noi"