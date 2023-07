Calciomercato SudTirol, occhi sull’ex Palermo Kasami per il centrocampo

Il SudTirol è stata sicuramente la rivelazione della scorsa stagione di Serie B . Da neopromossa, e alla prima storica stagione in cadetteria, la compagine altoatesina ha conquistato la semifinale playoff, arrendendosi al gigante Bari . Ripetersi non sarà certamente semplice, la dirigenza guidata da Paolo Bravo sta lavorando per mettere a disposizione del tecnico Bisoli una rosa competitiva.

Come riportato da TMW, l'ultimo profilo vagliato di biancorossi per il centrocampo è quello dell'ex Palermo, Pajtim Kasami. Reduce dall'esperienza in Grecia all'Olympiacos, l'albanese ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2010/11, in cui ha conquistato quattordici apparizioni. Fortemente voluto da Delio Rossi, che lo aveva già allenato nelle giovanili della Lazio l'anno precedente.