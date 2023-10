Spezia, Verde: “A Palermo per vincere, è come una finale. Vogliamo la Serie A”

le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante dello Spezia: "Dobbiamo pensare a fare risultato contro ogni avversario".

Mediagol ⚽️

"Vogliamo alimentare le nostre ambizioni, andremo a Palermo per vincere perché società e tifosi vogliono la A". Lo ha detto Daniele Verde, intervistato ai microfoni de "La Nazione" a poche ore dalla sfida contro il Palermo di Eugenio Corini, in programma lunedì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Diversi i temi trattati dall'attaccante dello Spezia: dalle poche presenze in questa stagione con gli Aquilotti, al suo futuro in vista della sessione invernale di calciomercato. Ma non solo...

"L’anno scorso ho accusato una sport hernia dolorosa che mi ha penalizzato ma ho stretto i denti fino alla fine. Allo Spezia devo molto, così come alla città. Purtroppo è arrivata una retrocessione dolorosa, speriamo di tornare in A perché questa gente lo merita. Mercato? Ci sono state solo voci, ero tranquillo perché sapevo che se non fosse arrivata una chiamata dalla A sarei rimasto con entusiasmo. Le contestazioni dei tifosi sono comprensibili e in buona fede per darci una scossa. La gente merita rispetto e per noi è importante fare il nostro lavoro, ora dobbiamo rimetterci in carreggiata. Non li deluderò, la B è di alto livello e da poco mi sono ripreso. Ora sto alla grande e si è visto: sono pronto a dare tutto me stesso", ha proseguito Verde.

"Ho un contratto fino al 2025 e le dinamiche del mercato non si conoscono, ma se dovessi trasferirmi non sarà perché gioco poco. Prima almeno le 100 presenze da toccare in maglia bianca? Otto partite, poi sarà un traguardo storico e una grande emozione, non è da tutti. Ci sono ex giocatori illustri che hanno raggiunto questo obiettivo, penso al CT Spalletti. Bisogna andare al Barbera per i tre punti, come se fosse una finale. Dobbiamo pensare a fare risultato contro ogni avversario e conquistare gli obiettivi fissati in estate. Non è da noi questa posizione, vogliamo alimentare le ambizioni", ha concluso il fantasista.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.