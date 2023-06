La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Kevin Agudelo è un nuovo calciatore dell' Al Nasr SC . Dopo tre stagioni in Serie A culminate con la retrocessione in Serie B , il fantasista colombiano ha scelto di lasciare lo Spezia e volare a Dubai. L’affare è stato annunciato questa mattina attraverso i profili social della società araba e del club ligure.

"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all'Al Nasr SC, le prestazioni sportive del calciatore Kevin Agudelo. Al calciatore, i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, sportive e non", la nota in questione.