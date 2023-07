Spezia, ecco Alvini: “Obiettivo Serie A! Il Picco è tosto e spinge” E sul sistema…

"La retrocessione è sempre dolorosa, non me l’aspettavo, ma il calcio è imprevedibile. Mi auguro di avere questi giocatori perché li ritengo forti e mi farebbe piacere allenarli, spero che abbiano voglia ed entusiasmo per riportare lo Spezia dove merita. Essere qui e poter programmare la stagione con lo Spezia è motivo di entusiasmo, piacere e soddisfazione. Lo farò con la massima voglia, guardando avanti e con le idee chiare. Siamo una città di mare, alleno in una città di mare per la prima volta. Come ha detto Seneca: ‘Non esiste nessun vento favorevole se il marinaio non sa dove andare’. E io voglio sapere dove devo andare".