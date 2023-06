Spezia, Aquilani è il primo nome per il dopo Semplici: sfida ad altri club di Serie B

Dopo la sconfitta in finale scudetto con il Lecce , le strade di Alberto Aquilani e la Fiorentina Primavera molto probabilmente si divideranno. L'ex calciatore di Juventus , Milan e Liverpool tra le altre, dopo aver condotto i giovani toscani per quattro stagioni, portando attraverso un grandissimo lavoro di valorizzazione ben cinque trofei in bacheca, potrebbe pensare di lanciarsi nel professionismo e quindi, alla guida di una prima squadra.

Secondo quanto riportato da Secolo XIX - il futuro del mister capitolino - potrebbe essere proprio in Serie B, categoria che spesso ha visto diversi allenatori debuttare. Le squadre indiziate a dare un'opportunità ad Aquilani sono Pisa e Reggina. Occhio però all'inserimento dello Spezia, fresco di retrocessione in cadetteria e pronto a sostituire l'allenatore uscente, Leonardo Semplici. Il giovane profilo è caldeggiato da Macia, che lo conosce bene avendolo avuto come giocatore durante la sua esperienza in viola. Seguiranno aggiornamenti.