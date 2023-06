SPAL, il sindaco Fabbri chiede chiarezza a Tacopina: “Attendo risposte sul futuro”

I tifosi della Spal chiedono chiarezza in merito al futuro societario. Nei giorni scorsi, i supporters del club retrocesso di recente in Serie C hanno lasciato un appello al sindaco di Ferrara. "Mancano solo sei giorni al termine ultimo per l’iscrizione della prima squadra al campionato di Serie C e ancora non si sa nulla, silenzio totale. Silenzio totale per i tifosi, per la città, per i dipendenti Spal e per un settore giovanile che si è appena confermato ancora una volta vincente e patrimonio da tutelare e valorizzare. Il problema non è solo l’iscrizione al prossimo campionato, ma soprattutto come si intende affrontarlo. Nell’ultimo delirante comunicato societario è scritto a chiare lettere che il sindaco viene direttamente informato da Joseph Tacopina e quindi non ci rimane che chiedere ad Alan Fabbri se riesce a fornire agli sportivi e alla città di Ferrara informazioni e rassicurazioni in tal senso".