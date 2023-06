Akragas, grande colpo per la D: vicino il ritorno in Sicilia dell’ex Catania Morimoto

Supremazia totale ed inscalfibile quella dell' Akragas nel girone A di Eccellenza che all'ultima giornata ha conquistato la matematica promozione in Serie D . Sufficiente leggere i numeri e le statistiche della formazione siciliana nel campionato dilettantistico: 72 i punti, con ben 22 vittorie all'attivo e 6 pareggi , con dieci punti di vantaggio sul Pro Favara terzo in classifica e tre sull' Enna secondo. Quest'ultimo rivale numero uno per l'intero svolgimento del torneo. Decisivo per il trionfo biancoazzurro lo scontro diretto tra le due formazioni, in quel di Agrigento, vinto proprio dalla formazione di mister Nicolò Terranova per 1-0.

Visto il ritorno nel grande calcio dilettantistico, "Il Gigante" è vicino alla conclusione di un grande colpo, che possa garantire esperienza e qualità in una categoria complicata come la D. Secondo quanto riportato da TMW la società siciliana ha trovato l'accordo per riportare in Italia, Takayuki Morimoto, ex di Catania e Novara che ha giocato nel nostro Paese fra il 2006 e il 2013 prima di iniziare a girovagare per mezzo mondo. Lo stesso club siculo, sui propri canali social ha confermato le voci sul possibile arrivo dell'attaccante giapponese. Si resta in attesa dell'ufficialità.