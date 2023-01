Virtus Verona: cinque ex calciatori condannati per violenza sessuale di gruppo

Cinque ex calciatori della Virtus Verona - club militante nel Girone A di Serie C - sono stati condannati a sei anni di reclusione per stupro nei confronti di una ragazza di vent'anni. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dal giudice dell’udienza preliminare Paola Vacca . I fatti risalirebbero alla notte tra il 18 e il 19 gennaio 2020 quando i cinque calciatori in questione erano compagni di squadra alla Virtus Verona . Nel dettaglio, la vittima ha denunciato di essere stata accompagnata da uno dei calciatori (suo compagno di scuola) in un appartamento in cui erano presenti gli altri quattro imputati. Lì è stata fatta ubriacare e poi è stata sottoposta a rapporti sessuali non consenzienti.

Sono stati dunque confermati i sei anni di reclusione per violenza di gruppo per "Edoardo Merci (centrocampista veronese di 23 anni, che ora gioca con la compagine universitaria americana Central Arkansas Bears); Gianni Manfrin (29enne di Este, ancora in forza alla Virtus Verona in Serie C); Stefano Casarotto (26enne centrale di Dolo, che ora milita con la Luparense Fc in serie D); Guido Santiago Visentin (difensore 23enne argentino, attualmente in campo con l’As Cittadella in serie B); Daniel Onescu (29enne romeno che gioca in D con i colori della squadra Dolomiti Bellunesi). Onescu è stato l'unico a non aver avuto rapporti con la ragazza, ma ha filmato l'accaduto con il cellulare", come riportato dall'edizione online del noto quotidiano Corriere dello Sport.