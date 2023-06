Vicenza eliminato, Sagramola: “Tifosi, serve pazienza. Usciremo da questa categoria”

"Abbiamo disputato dei buoni playoff". Così Rinaldo Sagramola, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Cesena. Dopo l'eliminazione del Vicenza dai playoff di Serie C, il direttore generale Rinaldo Sagramola ha tracciato un bilancio della stagione che si è conclusa con il deludente pareggio a reti bianche ottenuto all'Orogel Stadium Dino Manuzzi. "Abbiamo perso l'andata con la Pro Sesto, poi abbiamo ribaltato il risultato con merito. L’abbiamo dimostrato anche a cospetto di una squadra forte come il Cesena, ricca di mestiere e in un contesto ostile, in uno stadio molto caloroso. Contro il Cesena, abbiamo dimostrato di essere una squadra importante e quindi rimane il rammarico per ciò che abbiamo lasciato per strada nel corso del campionato. L'amarezza e la delusione è tanta, faremo il punto della situazione con la proprietà nei prossimi giorni", le sue parole.