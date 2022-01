Turris, Caneo: “Zona playoff inaspettata, ora vogliamo restare e giocarcela”

Le parole del tecnico della Turris, Bruno Caneo, a margine del successo maturato in trasferta contro il Picerno

Il Picerno si arrende alla Turris nel match andato in scena ieri sera al "Curcio" e valido per la 23esima giornata del Girone C di Serie C. Decide la rete di Manzi al 4’ del secondo tempo, che fa balzare i campani al terzo posto in classifica insieme a Virtus Francavilla e Avellino. Un risultato commentato al triplice fischio dal tecnico dei coralliniBruno Caneo, intervenuto ai microfoni di "Rai Sport" nel post-gara.