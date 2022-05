Taranto, occhi sull’ex Catania Maurizio Pellegrino per il ruolo di Ds: le ultime

L'ex Catania Maurizio Pellegrino è il primo indiziato per la carica di direttore sportivo del Taranto, vacante dopo l'esonero di Francesco Montervino

Il Taranto è ancora alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, dopo l'esonero di Francesco Montervino . Secondo un'indiscrezione lanciata da AntenntaSud, l'indiziato numero uno è Maurizio Pellegrino , dirigente ex Catania .

Come riportato dall'emittente televisiva pugliese, i contatti tra Pellegrino e il club rossoblu si sono fatti più intensi e ormai manca poco per l'ufficialità. Entrato a far parte dell'organico del Catania nel 2020 a seguito dell'acquisizione del club rossoblu da parte della Sigi, Pellegrino si è poi ritrovato svincolato a causa del fallimento della società etnea.