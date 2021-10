Serie C-Girone C, 7^ giornata: il programma completo e dove vedere le gare in tv

Il programma del settimo turno del Girone C di Serie C, spalmato tra domenica 3 ottobre, lunedì 4 ottobre e martedì 5 ottobre

Dopo il turno infrasettimanale la Serie C torna in campo, con le gare della 7^ giornata, spalmate tra domenica 3, lunedì 4 ottobre e martedì 5 ottobre. Apre il settimo turno Vibonese-Potenza , in programma domani alle 14:30. 6 i match che si disputeranno in contemporanea alle 17: 30: si tratta di Bari-Monopoli, Campobasso-Paganese, Foggia-ACR Messina, Monterosi-Avellino, Turris-Latina, Virtus Francavilla-Taranto. In campo lunedì alle 15:00 Picerno e Catania. Alle 21:00 sarà il turno di Juve Stabia-Palermo , con i rosanero che faranno visita alla formazione di Novellino, con l'obiettivo di confermare quanto di buono visto domenica scorsa contro il Campobasso. Chiude la settima giornata Catanzaro-Fidelis Andria , che andrà in scena martedì alle 15:30.

Le sfide saranno trasmesse tutte in diretta streaming e on demand. Due invece i match del girone C disponibili per gli abbonati al pacchetto Sky calcio e visibili contestualmente in pay per view per tutti coloro che vorranno usufruire del servizio: Bari-Monopoli e Catanzaro-Fidelis Andria.