Serie C-Girone C, 19a giornata: il programma completo e dove vedere le gare in tv

Il programma del diciannovesimo turno del Girone C di Serie C, che andrà in scena domenica 19 dicembre alle 14:30

Al via alla 19esima giornata di Serie C: ultimo turno del girone di andata. La capolista sarà ospite del Palermo nella sfida tra la prima della classe e i rosanero: attualmente a pari punti con la Turris. I campani, invece, saranno attesi a Pagani per affrontare nel derby la Paganese. Altri quattro i derby in programma nell'ultimo atto del girone di andata: si tratta di Messina-Catania, Catanzaro-Vibonese, Fidelis Andria-Monopoli e Latina-Monterosi. Sfida importante anche per l'Avellino che affronterà in casa il Foggia di Zeman. In campo domenica 19 dicembre anche Potenza-Campobasso, Taranto-Picerno e Virtus Francavilla-Juve Stabia.

Le sfide saranno trasmesse tutte in diretta streaming su Eleven Sports. Tre invece i match del girone C disponibili per gli abbonati al pacchetto Sky calcio e visibili contestualmente in pay per view per tutti coloro che vorranno usufruire del servizio.

Si tratta del derby di Sicilia tra Messina e Catania, che sarà visibile sul canale Sky Sport 255 con la telecronaca di Marco Frisoli. Andrea Marinozzi racconterà la sfida d'alta classifica Palermo-Bari sul canale Sky Sport 256 mentre Fidelis Andria-Monopoli sarà visibile sul canale Sky Sport 257 con la telecronaca di Manuel Favia.

Il programma completo:

DOMENICA 19 DICEMBRE

Ore 14.30: Messina-Catania Sky Sport 255 (telecronaca Marco Frisoli); Palermo-BariSky Sport 256 (telecronaca Andrea Marinozzi); Fidelis Andria-Monopoli Sky Sport 257 (telecronaca Manuel Favia).