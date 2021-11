Serie C (girone C), 16a giornata: flop Palermo, ok l’Avellino. Risultati e classifica

I risultati e la classifica aggiornata dopo la sedicesima giornata del campionato di Serie C (girone C)

Sedicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Il Palermo è uscito sconfitto dalla trasferta di Picerno, l'1-o dei lucani è stato deciso dalla rete di Reginaldo al 24'. Nelle altre sfide del pomeriggio vittoria rocambolesca della Fidelis Andria che ha superato 3-2 in trasferta l'ACR Messina, pokerissimo del Foggia che ha archiviato la pratica Vibonese con un netto 5-2. Vittoria a domicilio per l'Avellino che ha domato 2-1 la Turris, pari del Catanzaro in quel di Monterosi.