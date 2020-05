Serie C, c’è l’accordo tra i club: stop campionato e promozione per Monza, Vicenza e Reggina. Da sciogliere il nodo Carpi

La Serie C è pronta a fermarsi.

I club di Lega Pro hanno raggiunto l’accordo per chiedere al Consiglio Federale lo stop definitivo della stagione di Serie C 2019/20. E’ questo il responso dell’assemblea di Lega Pro. Adesso starà al Consiglio della Figc ratificare la richiesta. Si va verso una cristallizzazione delle classifiche con le conseguenti promozioni in cadetteria di Monza, Vincenza e Reggina: capoliste dei tre rispettivi gironi di riferimento. Da sciogliere, tuttavia, rimarrebbe il nodo Carpi.

I biancorossi, che come spiega “La Gazzetta dello Sport” hanno una migliore “media punti ponderata”, potrebbero infatti risultare la quarta squadra promossa in Serie B. Al termine dell’assemblea svoltasi nella giornata di oggi infatti, il presidente Francesco Ghirelli, ha fatto riferimento “al merito sportivo come parametro per far salire la quarta squadra”.