Reggiana, Del Pinto: “Playoff? Noi eravamo i favoriti, non il Palermo”

"Rimarrei volentieri a Reggio, aspetto un loro segnale. Sto continuando ad allenarmi per essere pronto all’inizio della stagione". Lo ha detto Lorenzo Del Pinto , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta di Reggio". Fra i temi trattati dal centrocampista di proprietà della Reggiana , che ha tracciato un bilancio della stagione 2021-22, anche i playoff di Serie C vinti dal Palermo di Silvio Baldini dopo le due vittorie conquistate contro il Padova .

"Quest’anno sono stato penalizzato da un grave infortunio e non ho potuto dare il mio contributo. Ma ho trovato una grande società e ottimi tifosi che sicuramente meritano di più della Lega Pro. Comunque vada mi lascerò in buoni rapporti - le sue parole -. Playoff? La finale giusta sarebbe stata Reggiana-Padova. Noi eravamo i favoriti e non il Palermo. Siamo stati condizionati dall’aspetto psicologico, non è stato facile fare 86 punti e dover fare i playoff", ha concluso.