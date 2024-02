Pineto, il successore di Amaolo sarà Beni: sondati anche Gautieri e Stellone

Si avvicina la scelta del nuovo tecnico del Pineto, club che nelle scorse ore ha esonerato Daniele Amaolo, dopo otto giornate di campionato senza vittorie. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club abruzzese ha, in primis, sondato allenatori come Carmine Gautieri e Roberto Stellone, e poi si è diretto verso quello che sarà, a meno di clamorose novità dell'ultima ora, su Roberto Beni, storico ex allenatore in seconda di Davide Ballardini, ma anche di Edoardo Reja e Stefano Colantuono.