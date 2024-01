Padova-Mantova, le probabili formazioni: Torrente con Liguori, Perrotta dal 1′

La gara valevole per la ventesima giornata del Girone A di Lega Pro è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Euganeo".

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la prima giornata di ritorno del Girone A di Serie C. Alle ore 20:30, allo Stadio "Euganeo", il Padova ospiterà il Mantova in un posticipo di lusso tra due squadre che occupano attualmente la prima e la seconda posizione. I padroni di casa arrivano al big-match con quattro vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia Serie C conquistate contro Atalanta U23, Pontedera, Fiorenzuola e Triestina. Gli ospiti, reduci dal successo per 1-2 ottenuto sul campo del Legnago, non perdono dallo scorso 19 novembre.

In vetta alla classifica, il Mantova - che vanta il miglior rendimento esterno del girone - ha messo in cassaforte fin qui quarantasette punti, frutto di quindici vittorie, due pareggi e due sconfitte; trentasei le reti siglate in diciannove partite, tredici i gol incassati. A quota quarantatré punti la seconda della classe, a -4 dalla capolista. Uno score frutto di dodici successi e sette pareggi: il Padova, infatti, è l'unica compagine ancora imbattuta in campionato, con trentuno gol all'attivo e undici reti subite.

Al cospetto della squadra allenata da Vincenzo Torrente, Davide Possanzini potrà contare sull'intero organico a disposizione. Mentre il tecnico del Padova dovrà fare a meno di Simone Russini e Carmine Cretella; recuperato De Marchi. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Perrotta; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Liguori, Bortolussi. Allenatore: Vincenzo Torrente.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Redolfi, Brignani, Panizzi; Bani, Burrai, Trimboli; Fiori, Mensah, Galuppini. Allenatore: Davide Possanzini.

DOVE VEDERE PADOVA-MANTOVA IN TV — La partita Padova-Mantova sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. La gara si potrà seguire anche su Sky Sport ai canali 201 e 251 e in diretta streaming su RaiPlay, su Sky Go e NowTv.

